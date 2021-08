Die weltgrößte Schweizerfahne kann in diesem Jahr nicht am Säntis entrollt werden. Das berichten Schweizer Medien mit Bezug auf Bruno Vattioni, den Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahnen. Demnach hat das Wetter der Aktion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nebel und dicke Wolken hätten das Entrollen riesigen Nationalflagge verhindert, die Sicherheit der Arbeiter hätte nicht gewährleistet werden können. Seit Jahren wird anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags am 1. August und des Geburtstags der Schwebebahn am 31. Juli die Fahne mit dem weißen Kreuz auf rotem Grund an der Säntiswand angebracht. Sie wiegt 700 Kilogramm und ist so groß wie 25 Tennisplätze. Nach Angaben der Säntis-Schwebebahn ist sie die größte der Welt. Die Flagge ist bei guter Sicht vom deutschen Bodenseeufer aus zu sehen.