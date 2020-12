per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand am Dienstag in Ravensburg ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann ein Gefäß mit Fliesenwachs im Backofen erwärmt, um damit anschließend den Fußboden zu polieren. Beim Öffnen des Ofens kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung. Zwei weitere in dem Haus befindliche Personen blieben unverletzt.