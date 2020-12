Am frühen Freitagmorgen ist ein Schwertransport bei Wangen im Allgäu unterwegs gewesen. Das 40 Meter lange und knapp vier Meter breite Gefährt transportierte eine Art Transformator zum Umspannwerk Obermooweiler.

Der Schwertransport war um sechs Uhr vom Bahnhof Hergatz bei Wangen im Allgäu aufgebrochen. Ziel war nach einer vier Kilometer langen Strecke das Umspannwerk Obermooweiler. Begleitet wurde der Schwertransport von der Polizei, zeitweise wurden Straßen gesperrt.

300 Tonnen Gewicht

Nach Angaben der Verantwortlichen ist der Transporter am frühen Vormittag angekommen. Geladen hat er eine sogenannte Kompensations-Drosselspule, die die Stromspannung in dem Umspannwerk stabilisiert. Sie ist so groß wie ein Schiffscontainer und wiegt gut 300 Tonnen. Hergestellt wurde der Stabilisator von der Firma Siemens in Nürnberg.

Der Stabilisator kam von Nürnberg Anfang Juli per Bahn nach Kempten und stand dort, bis er auf der Schiene nach Hergatz weitertransportiert und am Donnerstag auf den Schwertransporter umgeladen wurde.