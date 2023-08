Bei einem Unfall mit einem Linienbus bei Radolfzell (Kreis Konstanz) sind am Wochenende vier Menschen verletzt worden. Ein Überholmanöver im Bodenseekreis verlief tödlich.

Am Wochenende ist es in der Region Bodensee-Oberschwaben zu drei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Ein Linienbus prallte bei Radolfzell (Kreis Konstanz) in ein Auto. Dabei wurden vier Personen teilweise schwer verletzt. Eine 29-jährige Autofahrerin starb bei einem Unfall zwischen Meckenbeuren (Bodenseekreis) und Ravensburg nach einem missglückten Überholmanöver. Und ein Unfall bei Meßkirch im Kreis Sigmaringen forderte zwei Schwerverletzte.

Linienbus prallt bei Radolfzell in Auto - zwei Schwerverletzte

Die 40-jährig Fahrerin eines Linienbusses ist am Samstagmorgen auf der B34 bei Radolfzell (Kreis Konstanz) in das vorausfahrende Auto eines 77-Jährigen geprallt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein weiterer 72-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug stark abgebremst, um abzubiegen, und war dabei zum Stehen gekommen. Der 77-jährige, der hinter ihm fuhr, bremste ebenfalls ab. Die Busfahrerin erkannte die Situation laut Polizei vermutlich zu spät und fuhr ungebremst in das Auto des 77-Jährigen. Der Pkw wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam erst 80 Meter weiter in einem Maisfeld zum Stehen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

B34 bei Radolfzell voll gesperrt

Der Bus prallte dann auch noch in das andere Auto des 72-Jährigen. Dieses wurde weggedrückt und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Im Linienbus fuhren insgesamt neun Personen mit, zwei wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße war bis am Samstagnachmittag gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von 50.000 Euro.

Tödliches Überholmanöver bei Meckenbeuren

Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der B30 zwischen Meckenbeuren (Bodenseekreis) und Ravensburg ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie nach dem Überholen von der Straße abgekommen. Sie fuhr gegen einen Leitpfosten und wurde über die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Baum. Die 29-Jährige, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht angeschnallt war, kam ins Krankenhaus und starb an ihren Verletzungen.

Fahrzeug bei Meßkirch brennt aus - zwei Schwerverletzte

Bei Meßkirch im Kreis Sigmaringen kam es ebenfalls zu einem schweren Unfall. Ein 28-jähriger Autofahrer kam laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Das Auto fing Feuer und brannte komplett aus. Der Autofahrer und seine 24-jährige Beifahrerin konnten sich mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Auto befreien. Sie wurden schwer verletzt.