Beim Blutritt in Weingarten (Kreis Ravensburg) hat es am vergangenen Freitag einen schweren Reitunfall gegeben. Wie die Polizei dem SWR erst jetzt bestätigte, ist ein 73-jähriger Reiter vom Pferd gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Insgesamt seien von den Beamten acht Reitunfälle beim diesjährigen Blutritt in Weingarten verzeichnet worden.