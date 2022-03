Zwei schwere Unfälle mit Skifahrern hat es am Wochenende in Vorarlberg gegeben. In Lech stürzte ein 46-Jähriger bei hoher Geschwindigkeit und prallte mit dem Kopf auf. Er wurde reanimiert und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Im Skigebiet Silvretta Montafon stürzte ein 15-jähriger Skifahrer 300 Meter einen Abhang hinab. Auch er kam mit dem Hubschrauber schwer verletzt in die Klinik.