In Singen (Kreis Konstanz) hat es am Mittwoch in der Pharma-Firma Takeda einen Schwelbrand gegeben. 40 Mitarbeiter mussten ihren Büroraum verlassen. Wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte, gab es keine Verletzten. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest.