Kurz nach Kriegsende nahmen Schweizer Familien Kinder aus Oberschwaben und dem Allgäu für einen Tages bei sich auf, um sie aufzupäppeln. Mehr als 6.000 Kinder konnten an diesem Ausflug teilnehmen.



Mit der Eisenbahn kamen sie nach Friedrichshafen und von dort ging es mit dem Motorschiff Thurgau über den Bodensee in die Schweiz nach Romanshorn (Kanton Thurgau).

Reporterin Marion Kynass hat den Amriswiler Lehrer Ernst Bissegger getroffen. Er und seine Frau hatten damals den 11-jährigen Kurt Pfund aus Biberach aufgenommen. Der Lehrer bot dem Jungen am Ende des Tages an, eine Weile länger zu bleiben und die Schule in der Schweiz zu besuchen. So wurden aus dem einen Tag für Kurt Pfund drei Monate und eine lebenslange Freundschaft.

