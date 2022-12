Schweizer Schloss Gottlieben bei Konstanz steht zum Verkauf

per Mail teilen

Das historische Schloss Gottlieben am Schweizer Seerhein bei Konstanz sucht einen neuen Eigentümer. Kaufen kann man das Schloss für bis zu 20 Millionen Franken.

Das Schweizer Schloss Gottlieben soll verkauft werden. Das Schloss liegt am Ufer des Seerheins im Kanton Thurgau nahe Konstanz und befindet sich in Privatbesitz. Der Gottlieber Gemeindepräsident Paul Keller bestätigte dem SWR Medienberichte über den geplanten Verkauf. Der Verkaufspreis soll bei bis zu 20 Millionen Franken liegen, das sind rund 20,3 Millionen Euro.

Man beobachte in der Gemeinde aufmerksam, ob sich eine Käuferin oder ein Käufer für das rund 770 Jahre alte Gebäude finde, so Gemeindepräsident Keller gegenüber dem SWR. Pläne für eine Nutzung des Schlosses durch Gemeinde oder Kanton, etwa als Museum, gebe es nicht. Der neue Eigentümer oder die Eigentümerin müsse mit hohen Investitionen in die weitläufige und unter Schutz stehende Anlage rechnen.

Wahrzeichen am Seerhein

Viele Gottlieber wünschten sich, so Keller, dass ein neuer Eigentümer das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich machen würde und Besucher hinter die Schlossmauern schauen ließe. Die aktuelle Besitzerin, Tochter der 2012 verstorbenen Schweizer Opernsängerin Lisa Della Casa, lebe sehr zurückgezogen. Erbauen ließ Schloss Gottlieben einst ein Konstanzer Bischof, bis heute ist das Gebäude auch für die Konstanzer ein Wahrzeichen am Seerhein.