Größte Schweizer Fahne der Welt am Säntis

Die größte Schweizer Fahne der Welt soll auch dieses Jahr zum Nationalfeiertag am 1. August wieder am Säntis, dem höchsten Berg der Ostschweiz, hängen.

Ob die größte Schweizer Fahne der Welt ausgerollt werden kann, hängt vom Wetter ab. Die Verantwortlichen sind aber zuversichtlich, dass das Wetter am Sonntag mitspielt. Am Vormittag soll die 80 mal 80 Meter große und 700 Kilogramm schwere Schweizer Fahne am Säntis entrollt werden. Im vergangenen Jahr hat das wegen Nebels nicht geklappt.

Höhenarbeiter haben Fahne bereits an Felswand befestigt

Es sei alles vorbereitet, so eine Sprecherin der Säntis-Schwebebahn AG gegenüber dem SWR. Die Fahne sei bereits am Mittwochabend mit der Gondel auf den Säntis hinauf transportiert und von 20 Höhenarbeitern an der Felswand des Bergmassivs befestigt worden. Zum Entrollen werden am Sonntag ab 10 Uhr viele Zuschauer erwartet, einige von ihnen haben eine Patenschaft für jeweils einen Quadratmeter der Schweizerfahne übernommen – für 99 Franken.

Läuft alles nach Plan, wird die Fahne am Montag, dem Schweizer Nationalfeiertag, an der Felswand des Säntis zu sehen sein – bei gutem Wetter sogar vom Bodensee aus.

Schweizer Nationalfeiertag wird wieder gefeiert

Am Schweizer Nationalfeiertag finden in den meisten Ostschweizer Städten und Gemeinden auch wieder die traditionellen Bundesfeiern statt. In den vergangenen, zwei Jahren war wegen der Corona-Pandemie vielerorts verzichtet worden. Allerorten wehen die Nationalfahnen, werden Festansprachen gehalten, Konzerte gegeben – und traditionell wird bei den Feiern am 1. August in den Festwirtschaften oder im Freien auch die Nationalhymne gesungen.

Wegen Waldbrandgefahr oft kein Feuerwerk

In vielen Städten und Gemeinden gehört zudem normalerweise ein Feuerwerk zum Programm. Doch dieses Jahr muss aufgrund der großen Trockenheit und der damit verbundenen, hohen Waldbrandgefahr in manchen Kantonen ganz darauf verzichtet werden, zum Beispiel im Thurgau, in St. Gallen und in Appenzell-Ausserrhoden. Damit fällt dieses Jahr auch das Höhenfeuer auf dem Säntis aus, das eigentlich traditionell am Schweizer Nationalfeiertag nach Einbruch der Dunkelheit entzündet wird.