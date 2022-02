Schweizer lehnen Mediengesetz ab

Die Ostschweizer Bürgerinnen und Bürger haben - ebenso wie der Rest des Landes – ein umstrittenes neues Mediengesetz abgelehnt. In einem Volksentscheid sprachen sich 54 Prozent der Schweizer gegen das Gesetz aus, das Medienunternehmen Fördermittel von über 140 Millionen Euro gebracht hätte. In den Kantonen St. Gallen und Thurgau waren es sogar 65 Prozent, die das Gesetz ablehnten. In weiteren Abstimmungen wurde ein Tierversuchsverbot sowie ein Gesetz zu Stempelabgaben abgelehnt. Eine Mehrheit fand die Abstimmung zu einem Tabakwerbeverbot zum Schutze von Kindern und Jugendlichen. Rund 57 Prozent der Schweizer stimmten dafür. In den Ostschweizer Kantonen war zwar eine Mehrheit gegen das Werbeverbot, doch sie wurden überstimmt.