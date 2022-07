Schweizer Kunden fehlen weiterhin im Konstanzer Handel

Der Handel in der Grenzregion hat sich von der Corona-Krise noch nicht erholt. Das geht aus einer neuen Studie der IHK Hochrhein-Bodensee hervor.

Im Handel in den Grenzlandkreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut würden immer noch bis zu 30 Prozent der Schweizer Kundinnen und Kunden fehlen, so die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. In fast allen deutschen Städten und Gemeinden entlang der Grenze sind die Umsätze noch immer unter denen des Jahres 2019. In den grenznahen Schweizer Kantonen hingegen sind die Umsätze der Händler deutlich gestiegen. Das zeige, dass die Schweizer Kundschaft bei sich zu Hause einkaufe und weniger oft über die Grenze fahre, so die IHK.

Deutlich weniger Ausfuhrscheine ausgestellt

Das veränderte Einkaufsverhalten spiegele sich auch in einem dramatischen Einbruch bei den Ausfuhrkassenzetteln, so IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx. 2019 waren es beim Hauptzollamt Singen zehn Millionen Ausfuhrscheine, 2021 nur noch drei Millionen. Die vergleichsweise hohe Inflation in Deutschland sorge derzeit noch dafür, dass der starke Frankenkurs die Geschäfte nicht so stark ankurbele wie in früheren Jahren üblich.

Was ist ein Ausfuhrschein? Menschen, die in einem Land wohnen, das nicht zur Europäischen Union gehört, also beispielsweise in der Schweiz, können in Deutschland steuerfrei einkaufen. Sie bekommen für ihren Einkauf die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Beim Einkauf in Deutschland zahlen Nicht-EU-Ausländer erst den vollen Preis, inklusive der Umsatzsteuer. Anschließend können sie sich einen Ausfuhrschein ausstellen lassen. Wird dieser danach auch vom Zoll gestempelt, kann mit dem Ausfuhrschein die Umsatzsteuer zurückgefordert werden. Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine Bagatellgrenze von 50 Euro. Das heißt, wer in Deutschland einkauft, bekommt die Mehrwertsteuer nur dann zurückerstattet, wenn 50 Euro oder mehr ausgegeben werden.

Innenstädte müssen attraktiver werden

Corona habe das Einkaufsverhalten verändert, so die IHK. Es werde auch in der Schweiz verstärkt vor der eigenen Haustüre eingekauft und vor allem mehr im Internet.

"Der stationäre Handel ist darauf angewiesen, dass der Kunde zu ihm kommt. Der Handel muss sich nun überlegen, wie er das Einkaufserlebnis so attraktiv machen kann, dass er gegenüber dem Online-Handel bestehen kann."

Um die Schweizerinnen und Schweizer zurück in die Grenzlandkreise zu holen, müssten vor allem Hürden abgebaut werden, so die IHK. Zum Beispiel die Staus am Zoll oder die schwierige Parkplatzsuche.

Einzelhandel in Konkurrenz zu Online-Handel

Zudem müsse die Konkurrenzsituation zwischen Online-Handel und Vor-Ort-Handel ein Stück weit aufgelöst werden, so Marx. Der Handel müsse seine Qualitäten im Vergleich zum Online-Handel mehr herausarbeiten.

"Der stationäre Handel muss Dinge anbieten, die der Online-Handel nicht anbieten kann. Und das ist ganz sicher keine quantitative Frage, weil quantitativ ist der Online-Handel immer überlegen. Aber was er nicht anbieten kann, ist das Aufenthaltserlebnis", so Marx. Einkaufen müsse Spaß machen und bequem sein.