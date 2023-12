Schweizer Einkaufstourismus in Konstanz wächst wieder

Jahrelang waren die Schwenninger Wild Wings Punktelieferanten in der Deutschen Eishockey Liga. In dieser Saison spielen sie aber um die direkte Teilnahme an den Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft. Heute musste sich Schwenningen im Spiel gegen den Tabellenzweiten Bremerhaven leider knapp mit 1:2 geschlagen geben.