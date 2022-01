per Mail teilen

Im Nachbarland Schweiz hat sich der Corona-Krisenstab des Bundesamtes für Gesundheit im Kanton Bern zur Omikron-Welle vorsichtig optimistisch geäußert. Anlass zur Hoffnung gebe die stabile Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. In manchen Kliniken sei die Patientenzahl sogar trotz einer Corona-Inzidenz von über 2.000 rückläufig, heißt es in Medienberichten.