Die Bergbahnen in der Ostschweiz haben in diesem Sommer deutlich mehr Fahrgäste als im vergangenen Jahr. Das ergab eine SWR-Recherche. Viele Schweizer seien diesen Sommer zu Hause geblieben und hätten Urlaub vor der Haustür gemacht, heißt es beispielsweise von den Bergbahnen am Flumserberg. 50 Prozent mehr Tickets als im vergangenen Sommer habe man verkauft. Auch am Pizol spüre man, dass vermehrt Ferien in der näheren Umgebung gemacht würden. Dort wurden rund 40 Prozent mehr Gäste gezählt.