Am deutschen Bodenseeufer gilt die Notbremse - Geschäfte, Museen und Restaurants sind zu. Im Nachbarland Schweiz hingen werden seit März die Regeln gelockert. Nun gibt es weitere, bedeutende Lockerungen in der Schweiz.

Seit Montag dürfen in der Schweiz Restaurants wieder ihre Terrassen öffnen und bei Veranstaltungen in Innenräumen dürfen bis zu 50 Menschen zusammenkommen. Auch Konzertsäle, Theater und Kinos dürfen nach den Beschlüssen des Bundesrates eingeschränkt öffnen. Jeweils maximal 50 Gäste sind erlaubt, bei Veranstaltungen im Freien sogar 100. Auch Chorproben, Präsenzunterricht an Schulen und Unis und der Besuch von Fitnesscentern sind wieder möglich. Campingplätze sind offen.

Lockerungen auch in der Schweiz umstritten

Die Lockerungen sind aber auch umstritten, denn die Corona-Zahlen waren zuletzt auch in der Schweiz gestiegen. So kritisierten Wissenschaftler insbesondere, dass in Innenräumen wieder viele Leute zusammentreffen werden. Der Schweizer Bundesrat nennt die Corona-Lage zwar selbst fragil, hält das Risiko aber für vertretbar.