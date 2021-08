In der Schweiz ist die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen seit Anfang Juli wieder gestiegen. Nachgewiesen wird vor allem die hochansteckende Delta-Variante. Dennoch hält die Schweiz an den im Frühjahr in mehreren Schritten erfolgten Lockerungen fest. Hotels, Restaurants und Bars sind ebenso geöffnet wie Freizeiteinrichtungen - Fitness-Studios, Wellness-Bäder und Museen. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln muss weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Keine Maskenpflicht gilt in Diskotheken und Tanzclubs. Alle Besucher müssen aber genesen, geimpft oder getestet sein. Das Impfzertifikat der EU wird anerkannt, daher nutzen auch Menschen aus Nachbarländern die Gelegenheit, in der Schweiz auszugehen.