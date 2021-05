Fünf flauschige Schwanenküken haben Passanten einige Tage lang beobachten können, die von ihren Schwaneneltern liebevoll umsorgt wurden. Doch leider gab es in dem Schwanennest neben dem Tretboothafen in Friedrichshafen kein Happy End.

Die frisch geschlüpften Schwäne sind in der vergangenen Woche alle verendet. Susanne Kinsch aus Friedrichshafen-Fischbach kümmert sich seit Jahrzehnten um Wild- und Wasservögel hier am Bodensee. Sie wurde auch an dem Tag an den Tretboothafen gerufen, als sich dort das Kükendrama abspielte.Doch sie kam zu spät. Bis auf eines waren alle Küken tot, und auch dieses Letzte ist wenig später gestorben.

Für die kleinen Schwäne kam jede Hilfe zu spät

Susanne Kinsch ist für Feuerwehr und Polizei Anlaufstelle, wenn mal wieder ein Notfall vorliegt. Doch auch sie kann nicht sagen, was genau der Grund war für das Familiendrama bei den Schwänen an der Friedrichshafener Promenade. Möglicherweise hätten die Küken Plastik gefressen, einiger Unrat habe am Nest gelegen. Auch die kühle, feuchte Witterung könnte die Ursache gewesen sein oder möglicherweise auch unerfahrene Jungschwan-Eltern, die zum ersten Mal gebrütet hätten und überfordert gewesen sein könnten.

Susanne Kinsch hat schon viele Wasservögel gerettet

Ein Lichtblick: Am selben Tag konnte Susanne Kinsch ein verletztes Schwanenküken aus einem anderen Nest am Moleturm in Friedrichshafen retten, und dieser Minischwan ist auf dem Weg der Besserung.

Susanne Kinsch ist derzeit oft im Einsatz. Sie wird zum Beispiel auch gerufen von Menschen, auf deren Balkon eine Ente brütet, was laut Kinsch auch wegen der zunehmenden Bebauung der ufernahen Grundstücke immer häufiger vorkommt. Sind die Entenküken geschlüpft, müssen sie binnen weniger Stunden in Sicherheit gebracht werden, also ans rettende Bodenseeufer. Sonst flattern sie ihrer Mama hinterher in den meist sicheren Tod. Momentan kümmert sie sich auch um mehrere verletzte, größere Schwäne. Weil die wegen ihrer Verletzungen nicht mehr ausgewildert werden können, sucht die Fischbacherin tierliebe Menschen, die einen Teich ihr Eigen nennen und den Tieren ein sicheres Zuhause schenken wollen.

Tiere werden aufgepäppelt, um sie wieder auszuwildern

Ihre Passion für Wasservögel entdeckte Susanne Kinsch vor rund zwölf Jahren. An Silvester sei sie mit ihrem Hund in Fischbach am See Gassi gegangen und habe dort einen fast steif gefrorenen Schwan entdeckt. Sie nahm ihn mit nach Hause, wärmte ihn im Heizungskeller auf und stellte fest, dass seine Fettdrüse verletzt war und er sich nicht mehr einfetten konnte – in freier Wildbahn wäre das sein sicheres Todesurteil gewesen. Also blieb der Schwan acht Jahre Kinschs Gefährte. Sie nannte ihn Sonntag, weil Silvester damals auf einen Sonntag fiel. Seitdem hat Susanne Kinsch nach eigenen Angaben rund 150 Schwäne und Enten gerettet.