Neues Konstanzer Schwaketenbad ist fast fertig

Das neue Schwaketenbad in Konstanz soll spätestens Anfang April eröffnet werden. Das alte Hallenbad war 2015 abgebrannt, es entstand damals Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Der genaue Tag der Eröffnung stehe noch nicht fest, teilte ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz auf SWR-Anfrage mit. Spätestens würden die Türen aber Anfang April öffnen. Innen sei das neue Hallenbad größtenteils fertig, die Becken bereits mit Wasser gefüllt.

Neubau dauerte länger und wurde teurer als geplant

Derzeit werde noch am Außenbereich, also unter anderem an Zugangswegen und Liegewiesen gearbeitet. Die Eröffnung des neuen Schwaketenbads hatte sich immer wieder verzögert, ursprünglich sollte es bereits im Herbst 2019 fertig werden. Auch die Kosten sind in die Höhe geschnellt, sie werden jetzt auf 41 Millionen Euro geschätzt, veranschlagt waren 28 Millionen.

Das Konstanzer Schwaketenbad soll das größte Hallenbad am Bodensee werden, unter anderem mit zwei 25-Meter-Becken, einem zusätzlichen Lehrschwimmbecken, Rutschen und einem Dampfbad. Außerdem soll auf einem Sprungturm aus Höhen von drei und fünf Metern gesprungen werden können.