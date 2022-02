per Mail teilen

Das neue Schwaketenbad in Konstanz soll am 1. April offiziell eröffnet werden. Das teilen die Stadtwerke Konstanz mit. Der reguläre Badebetrieb starte dann einen Tag später. Aktuell wird noch am Außenbereich gearbeitet. Das alte Hallenbad war 2015 vollständig niedergebrannt, es entstand ein Millionenschaden.