Vier Schwäne haben in Singen (Hohentwiel) ein geparktes Auto angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die Tiere im glänzenden Lack des weißen Wagens ihr Spiegelbild sahen und dieses als vermeintliche Kontrahenten attackierten. Mit ihren Flügeln und Schnäbeln verursachten sie am Dienstag demnach "einige Beulen und Kratzer" am Auto. Danach zogen die Tiere weiter in Richtung eines Weihers. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb zunächst unklar.