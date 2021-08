Der Schwäbische Verlag mit Sitz in Ravensburg übernimmt die Nordkurier Mediengruppe in Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Verlag mitteilte, sei dies mit den beiden bisherigen Mitgesellschaftern vereinbart worden. Mehr als 30 Jahre lang hielten drei Verlagshäuser jeweils ein Drittel an der Mediengruppe in Neubrandenburg: Neben dem Schwäbischen Verlag die Mediengruppe Presse-Druck in Augsburg und die Kieler Nachrichten. Rückwirkend zum 1. Januar sei der Schwäbische Verlag nun alleiniger Gesellschafter. Der Zusammenschluss muss kartellrechtlich allerdings noch geprüft werden, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Insgesamt beschäftigt die neue Mediengruppe 2.500 Festangestellte, 1.000 zählen zum Schwäbischen Verlag.