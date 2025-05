per Mail teilen

Am Weltbienentag wird auf die Bedrohungen für Bienen aufmerksam gemacht. Besonders Wildbienenarten sind gefährdet, jede zweite Art in Baden-Württemberg steht auf der Roten Liste.

Ohne sie gäbe es weniger Obst, Gemüse und blühende Pflanzen. Die Bienen tragen zur Biodiversität in der Natur bei. Sie bestäuben rund 80 Prozent aller Nutz- und Wildpflanzen.

Dafür brauchen sie von Frühling bis Herbst verschiedene blühende Pflanzen, so Helmut Fesseler, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Biberach. Vor allem die Wildbienen hätten mit den Auswirkungen des Klimawandels und der landwirtschaftlichen Nutzung vieler Flächen zu kämpfen.

Jede zweite Wildbienenart ist bedroht

In Baden Württemberg gibt es fast 500 verschieden Wildbienenarten, davon sind die Hälfte gefährdet, teilt der Bund für Umwelt und Naturschutz mit. Dagegen ist der Bestand an Honigbienen durch Imkereien in der Region Bodensee-Oberschwaben stabil.