Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben nehmen Schulen und Kitas am Montag den Betrieb wieder auf. Sie starten mit Wechselunterricht und besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

An der Burkhard-von-Hohenfels-Schule in Sipplingen (Bodenseekreis) starten beispielsweise vorerst nur die Klassenstufen eins und drei. Erst kommende Woche sollen die Klassenstufen zwei und vier folgen. Durch diesen Wechselunterricht wolle man Kontakte reduzieren, so die Schulleiterin.

Schulöffnung sorgt für gemischte Gefühle bei Lehrkräften

Die Rektorin der Überlinger Realschule, Karin Broszat, hofft auf eine schnelle Einführung von Corona-Schnelltests, um den Schulbetrieb sicherer zu machen. Am Gymnasium Überlingen haben auch die Abiturientinnen und Abiturienten wieder Unterricht vor Ort. Für viele Lehrer sei der Schulstart aber mit gemischten Gefühlen verbunden, sagt Schulleiter Hans Weber. Wie das Hygienekonzept in seiner Schule aussieht, erklärt er im Audio:

Wieder normaler Fahrplan im Nahverkehr

Durch den Schulstart gilt seit Montag im öffentlichen Nahverkehr in den Kreisen Ravensburg, Lindau und im Bodenseekreis wieder der normale Fahrplan. Das bedeute, dass tagsüber wieder mehr Busse fahren, so der Verkehrsverbund Bodo in einer Mitteilung. Der Abend- und Nachtverkehr bleibt wegen der Corona-Pandemie weiterhin eingeschränkt.

Neben Schulen öffnen auch Kitas wieder. An den zehn Kindertagesstätten in Konstanz beginnt der Betrieb laut Pressemitteilung in voller Gruppenstärke. Auf Antrag werden dort die Kita-Beträge zwischen 11. Januar und dem 22. Februar erlassen.