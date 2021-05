Auch im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis sind ab Montag Schulen und Kindergärten wieder geschlossen. Grund sind nach Angaben der Landratsämter die hohen Corona-Fallzahlen.

Ab Montag hat die Bundesnotbremse im Zusammenhang mit hohen Corona-Fallzahlen praktisch in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben Folgen für Schulen und Kindergärten. Auch im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg sind Unterricht und Betreuung in Präsenz an Schulen und Kindergärten nun erst mal wieder nicht erlaubt. Grund ist nach Angaben der Landratsämter das Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 165 bei Corona-Neuinfektionen an drei aufeinander folgenden Tagen. Eine Notbetreuung ist weiterhin möglich. Ausgenommen sind nach Angaben des baden-württembergischen Kultusministeriums außerdem Abschlussklassen und bestimmte Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.

Auch in weiteren Landkreisen Schulen und Kitas dicht

Im Kreis Konstanz sind die Schulen und Kitas seit Freitag wieder geschlossen. Auch in den Landkreisen Biberach und Sigmaringen gibt es wegen hoher Corona-Infektionszahlen derzeit keinen Präsenzunterricht. Im bayrischen Landkreis Lindau liegt der 7-Tage-Inzidenzwert aktuell unter 100.