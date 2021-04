Der ab Montag im Land geplante Präsenzunterricht stellt viele Schulen in der Region Bodensee-Oberschwaben vor Probleme. So gibt es in einigen Schulen noch gar keine Corona-Tests, um die Schüler wie vorgeschrieben regelmäßig zu testen.

Jede Schülerin und jeder Schüler im Präsenzunterricht muss künftig zweimal pro Woche auf Corona getestet werden – in der Schule. Das hat das Land Baden-Württemberg beschlossen und den Schulen ein Regelwerk an die Hand gegeben. Doch diese Testungen jetzt auf die Schnelle zu organisieren, stellt Schulen und Schulträger vor Probleme. So wartete zum Beispiel der Kreis Ravensburg am Freitag noch auf die Lieferung der Tests durch das Land. Unklar ist auch, wer die Tests durchführen soll. Die Lehrerinnen und Lehrer nicht, sagt das Land.

Kritik an kurzfristigen Regelungen

Hat eine Schule am Montag keine Tests, dann muss sie gar nicht erst aufmachen, sagt das Staatliche Schulamt in Markdorf. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter seien angesichts der Kurzfristigkeit politischer Entscheidungen mittlerweile mit den Nerven am Ende, so Ottmar Rupp. Er ist beim Schulamt Markdorf Personalrat für rund 4.000 Beschäftigte an 160 Schulen in der Region Bodensee-Oberschwaben und kennt die Probleme. Seit Beginn der Pandemie müssten die Schulen neue Regelungen immer gleich in zwei, drei Tagen umsetzen. Nicht machbar, meint Rupp.

Doppelbelastung für Schulleitungen

Hinzu komme, so Rupp: Die Schulrektorinnen und Rektoren müssten ja auch noch unterrichten, für zusätzliche Leitungs- und Organisationsaufgaben bliebe ihnen zu wenig Zeit. Überstunden seien angesagt. Es sei die wohl schwierigste Zeit, die die Schulen bislang durchleben, so auch Carmen Huber, die Leiterin des Schulamts Markdorf.

Beschwerden von Eltern häufen sich

Was Schulleitungen und Lehrkräfte darüber hinaus belaste, sei die zunehmende Kritik der Eltern. Schulen und Schulamt würden teils mit Mails, Briefen und auch telefonisch angegriffen: Von Eltern, die gegen die Maskenpflicht im Unterricht sind, gegen Schnelltests, gegen Abstandsregeln. Da werde auch mit dem Rechtsweg gedroht. Das belaste die Betroffenen zusätzlich, zermürbe sie regelrecht, sagt Schulamts-Personalrat Rupp. Und sorge für noch mehr Arbeit.