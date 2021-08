Für ihre gute Berufsorientierung sind sieben Schulen aus der Region Bodensee-Oberschwaben von einem Netzwerk aus Industrie- und Handwerksverbänden ausgezeichnet worden. Die Schulen aus den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis erhielten das Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer. Die weiterführenden Schulen bieten etwa Wissenswerkstätten an, haben Partner in der Berufswelt und machen auch Ausflüge beispielsweise in das örtliche Gewerbegebiet.