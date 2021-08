per Mail teilen

Am kommenden Montag können die Schulen und Kitas im Kreis Konstanz wieder öffnen. Das teilte das Landratsamt mit. Grund ist der Inzidenzwert, der seit fünf aufeinander folgenden Tagen unter 165 liegt. An den Schulen im Kreis Konstanz war der Präsenzunterricht am Freitag, 30. April eingestellt worden, die Kitas durften die erste Mai-Woche nur eine Notbetreuung anbieten.