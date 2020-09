In Friedrichshafen im Bodenseekreis hat die erste Schule wegen Corona-Fällen nach den Sommerferien den Unterricht eingestellt. Auch an anderen Schulen in der Region gibt es Infizierte.

Die Realschule St. Elisabeth in Friedrichshafen soll bis Freitag geschlossen bleiben. Das teilte das Landratsamt im Bodenseekreis dem SWR mit. Dort gab es vier positive Corona-Fälle in vier unterschiedlichen Klassen. Weil auch viele Lehrer in Quarantäne mussten, habe sich die Schule dazu entschieden, den Unterricht eine Woche einzustellen, so der Sprecher.

Fünf weitere Schulen im Bodenseekreis mit Corona-Fällen

An fünf weiteren Schulen im Bodenseekreis gibt es ebenfalls Corona-Fälle. Schüler von acht unterschiedlichen Klassen sind teilweise für 14 Tage in Quarantäne. Andere Mitschüler müssen einen Corona-Test machen und dürfen wieder in die Schule, wenn der Test negativ ausfällt.

Unterschiedliche Quarantäne-Regeln an Schulen Bei einem positiven Corona-Fall in einer Schule im Bodenseekreis müssen Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Das betrifft Schüler, die sich im Umkreis von zwei Metern zu dem infizierten Klassenkameraden aufhielten. Der Rest der Klasse gilt als Kategorie 2. Diese müssen sich testen lassen und dürfen bei einem negativen Ergebnis wieder in die Schule zurück. Im Kreis Ravensburg dagegen wird in der Regel nach einer Prüfung des Gesundheitsamtes die gesamte Klasse als Kontaktperson 1 eingestuft und muss in Quarantäne.

Corona-Infektion auch an Schulen im Kreis Biberach und Ravensburg

Im Kreis Biberach hat das Landratsamt den ersten positiven Corona-Test an einer Schule gemeldet. In Bad Buchau sind zwei Schulklassen für vierzehn Tage in Quarantäne. Im Kreis Ravensburg wurden laut Landratsamt fünf Corona-Fälle an Schulen bekannt, unter anderem in Wangen und in Aulendorf.

Auch im Kreis Sigmaringen und im Kreis Konstanz gab es nach Angaben der Landratsämter seit Schulbeginn je einen Infektionsfall an einer Schule. Die betroffenen Klassen sind in Quarantäne.