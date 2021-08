per Mail teilen

Anderthalb Jahre nach dem Unfall mit einem Luftbefeuchter im Ummendorfer Schloss (Landkreis Biberach) ist die Schuldfrage immer noch nicht geklärt. Das Gerät sollte dafür sorgen, dass eine wertvolle Holzdecke aus dem 16. Jahrhundert nicht austrocknet. Stattdessen stieß es so viel Wasserdampf aus, dass die Feuchtigkeit die Decke vollständig zerstörte. Die Schuldfrage gehe jetzt zwischen der Gemeinde Ummendorf, der Servicefirma und dem Gerätehersteller hin und her, sagte ein Sprecher des Amtes für Vermögen und Bau Baden-Württemberg dem SWR. Eigentlich habe seine Behörde mit der rund 300.000 Euro teuren Sanierung der Decke bis zur Klärung der Schuldfrage warten wollen. Da es der Gemeinde Ummendorf aber über anderthalb Jahre nach dem Luftbefeuchterunfall nicht länger zumutbar sei, auf die Nutzung des Schlosses zu verzichten, hätten die Sanierungsarbeiten jetzt begonnen. Bis spätestens in einem Jahr sollen die Arbeiten beendet sein.