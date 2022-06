Schulbeginn in der Ostschweiz mit lockereren Corona-Regeln

In der Ostschweiz beginnt am Montag das neue Schuljahr. Anders als in Deutschland sind die Corona-Regeln im Klassenzimmer etwas lockerer. So gibt es an den Schulen im Kanton St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen keine Maskenpflicht. Weder für die Schülerinnen und Schüler, noch für die Lehrkräfte.

Unterschiedlich gehandhabt wird die Testpflicht. Der Schweizer Bund möchte wegen der Ausbreitung der Delta-Variante regelmäßige Massentests an Schulen. In den Kantonen Thurgau und St. Gallen sind die aber laut Verordnung nicht vorgeschrieben. Im Kanton Schaffhausen hingegen werden in den ersten drei Schulwochen so genannte "Pootests" gemacht - also die Proben der Schülerinnen und Schüler einer Klasse nicht einzeln, sondern in einer gemischten Probe untersucht.