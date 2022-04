Stichflamme: Schüler verletzten sich bei Experiment

In einer Schule in Radolfzell am Bodensee sind zwei Kinder bei einem Experiment verletzt worden. Das teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Konstanz mit. Mehrere Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 9 und 13 Jahren machten am Dienstag praktische Versuche zum Thema „Wir löschen Brände“. Ein 13-jähriges Kind habe nach einer Flasche Brennspiritus gegriffen und die Flüssigkeit in eine Schale mit offenem Feuer gespritzt, so die Polizei. Es kam zu einer Verpuffung, ein 11-Jähriger und eine Dreizehnjährige erlitten durch eine Stichflamme Verbrennungen. Sie kamen in eine Fachklinik, konnten diese aber noch am selben Tag wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.