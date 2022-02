Junge Nachwuchsforscher im Dornier-Museum in Friedrichshafen

per Mail teilen

Rund 80 Kinder und Jugendliche haben am Donnerstag und Freitag im Dornier-Museum in Friedrichshafen eigene Forschungsprojekte vorgestellt. Dahinter steckt monatelange Arbeit.

Von natürlicher Wärmedämmung über Lärmampeln fürs Klassenzimmer bis hin zu Lichtsensoren und moderner Kressezucht - die Projekte, die im Museum einer Jury vorstellt wurden, hätten unterschiedlicher kaum sein können. Die jungen Forscherinnen und Forscher kamen von Schulen und Forschungszentren aus der ganzen Region Bodensee-Oberschwaben.

Im Dorniermuseum präsentierten sich die jungen Forscherinnen und Forscher. SWR Marlene Fuchs

Natürlich ging es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darum, Preise zu ergattern und vielleicht sogar nach dem Regional-Wettbewerb in Friedrichshafen auch beim Landes-Wettbewerb mitmachen zu dürfen. Aber vor allem wollten die Kinder und Jugendlichen Neues entdecken und Spaß haben bei der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten.

38 Projekte im Wettbewerb

Die Vielfalt der Themen im Wettbewerb fasziniert Wettbewerbsleiter Thomas Armbruster immer wieder aufs Neue. In diesem Jahr seien aufgrund der Corona-Pandemie aber etwas weniger Projekte angemeldet worden als in den Jahren zuvor. Insgesamt waren 78 Kinder und Jugendliche mit 38 Projekten an beiden Tagen dabei.