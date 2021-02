Mit dem Fahrrad in wichtiger Mission unterwegs Schüler verteilen Zeugnisse in Bad Waldsee

Zeugniszeit an den Schulen in Baden-Württemberg: Doch wie kommen die Schüler an ihre Zeugnisse, wenn sie wegen Corona gar nicht in die Schule dürfen? Justus und seine Freunde aus der 11. Klasse des Gymnasiums in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) hatten eine Idee.