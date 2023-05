per Mail teilen

Während einer Klassenfahrt in der Sächsischen Schweiz ist ein 16-Jähriger aus einer Seilrutsche gefallen und abgestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Schüler aus Konstanz hat sich am Mittwoch bei einem Ausflug auf einer Outdoor-Anlage bei Rathmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in der Nähe von Dresden schwer verletzt. Der 16-Jährige war mit einem Geschirr an einem Stahlseil befestigt, das über eine Kluft verläuft. Die sogenannte Seilbahn, auch Flying Fox genannt, riss nach Polizeiangaben.

Der 16-Jährige stürzte daraufhin rücklings acht Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte versorgten den Schüler am Unglücksort. Er wurde aus der Schlucht gezogen und anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Jugendliche gehört zu einer 10. Klasse, die gerade auf Klassenfahrt ist und aus Konstanz kommt. Die Polizei ermittelt nun nach dem Unfall gegen den Betreiber der Seilbahn wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es werde unter anderem überprüft, ob Wartungsarbeiten an der Anlage vernachlässigt wurden.