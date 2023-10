per Mail teilen

Für mehrere Wochen gilt ab Sonntag die reguläre Schonzeit für Felchen im Bodensee. Danach dürfen die Fische noch einmal gefangen werden - bevor das neue dreijährige Fangverbot in Kraft tritt.

Am Sonntag beginnt die reguläre Schonzeit für Felchen im Bodensee. In dieser Zeit dürfen Fischer und Angler keine Felchen fangen. Ab 1. Januar gilt dann das neue mehrjährige Fangverbot für Felchen. So soll sich der Bestand der Bodenseefische erholen.

Jedes Jahr im Herbst beginnt die Schonzeit für Felchen im Bodensee. Sie gilt mehrere Wochen. In dieser Zeit werden die Felchen geschützt, damit sie ausreichend Eier produzieren, so die Fischereiforschungsstelle Langenargen. In den kommenden Wochen werde man Stichproben entnehmen und beobachten, wie sich der Laich entwickelt. Im Dezember wird dann voraussichtlich der Laichfischfang stattfinden. Rund eine Woche lang dürfen Fischerinnen und Fischer dann wieder Felchen fischen. Im vergangenen Jahr fiel der Laichfischfang aus, da es zu wenige laichreife Felchen gab.

Blaufelchen-Bestand soll sich erholen

Für die Fischer wird es das letzte Mal vor dem beschlossenen Fangverbot sein, dass sie Felchen im Bodensee fischen dürfen. Weil der Bestand des Blaufelchens im Bodensee immer weiter zurückgeht, hat die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) eine dreijährige Schonfrist für Felchen im Bodensee ab 1. Januar 2024 beschlossen.

Damit sich der Bestand erholen kann, soll der Einsatz von Netzen und Angelhaken eingeschränkt werden. Gleichzeitig sollen die 64 Berufsfischerinnen und -fischer, Anglerinnen und Angler verstärkt Rotaugen, Barsche, Hechte und Welse fangen können. Dafür würden zusätzliche Netztypen erlaubt, teilte die IBKF mit.