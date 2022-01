Schonzeit für Bodenseefelchen beginnt

per Mail teilen

Am Freitag hat am Bodensee die Schonzeit für die Felchen begonnen. Bis Januar dürfen sie nicht mehr gefangen werden, außer zur Laichfischerei. Das Fangjahr war bislang für die Fischer durchwachsen.

Die Schonzeit gilt für die Laichzeit der Bodenseefelchen. Die Felchen legen ihre Eier, je nach Art, zwischen Anfang und Mitte Dezember in Ufernähe oder im Freiwasser des Sees ab. Während dieser Zeit dürfen sie nicht gefangen werden.

Was die Fangmenge an geht, sei das Jahr bislang bescheiden verlaufen, so Roland Stohr von der Fischereigenossenschaft der bayerischen Bodenseeberufsfischer. Besonders die Felchen bereiten den Fischern und den Forschern Sorgen.

Der beliebteste Speisefisch wird rar

Bei den Touristen, die am Bodensee Fisch essen wollen, sind Felchen die erste Wahl. Doch auf die Teller kommen inzwischen viele Felchen aus dem Ausland. Auch, weil die Fangmengen nicht mehr hergeben. Die nehmen seit Jahren bei den Felchen ab. Eine Studie der Fischereiforschungsstelle in Langenargen zeigte kürzlich, dass der Stichling den Felchen zusetzt. Denn dieser kleinere Fisch frisst nicht nur dieselbe Nahrung wie die Felchen, sondern auch deren Eier und Larven.

Der Stichling frisst dem Felchen im Bodensee die Nahrung weg. SWR Fischereiforschungsstelle Langenargen - Roland Rösch

Fischer fordern Umdenken in Gastronomie

Die Fischer wollen nun der Gastronomie auch andere Fische schmackhaft machen. Ein Beispiel für eine Alternative zu den immer weniger werdenden Felchen sind die Rotaugen. In der Vergangenheit haben die bayerischen Fischer auch schon zusammen mit der Gastronomie Rotaugen-Wochen veranstaltet, um den Fisch bekannter zu machen. Das Rotauge habe aufgrund seiner Grätendichte ein schlechtes Image, so die Fischer. Doch das Fleisch sei sehr schmackhaft.