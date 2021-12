Im Raum Bodnegg (Kreis Ravensburg) sind am Mittwoch mehrere Senioren Opfer sogenannter Schockanrufer geworden. Betrüger gaben sich laut Polizei am Telefon als nahe Verwandte aus, die vortäuschten, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und jetzt im Gefängnis zu sitzen. Um frei zu kommen, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden. Eine 82-Jährige fiel auf die Betrüger herein und händigte einem unbekannten Abholer Bargeld in Höhe von 35.000 Euro aus.