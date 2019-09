Irgendwann ist es für Kleinkinder Zeit, sich vom Schnuller zu trennen. Ein Dreijähriger im Kanton Thurgau wollte diesen aber nicht der Schnullerfee geben, sondern einer anderen Vertrauensperson.

In Begleitung seines Vaters hat ein Dreijähriger am Mittwoch seinen Schnuller bei der Polizei in Müllheim im Kanton Thurgau abgegeben. Der kleine Mann hatte einen Entschluss gefasst: Er sei bereit, künftig ohne Schnuller zurechtzukommen, aber nur, wenn er ihn einem echten Polizisten übergeben dürfe, wie die Kantonspolizei in Sozialen Medien veröffentlichte. Die Beamten nahmen den Schnuller entgegen und überreichten dem Dreijährigen im Gegenzug ein kleines Geschenk. Der Schnuller sei dann auf direktem Dienstweg an die Schnullerfee weitergeleitet worden, hieß es.