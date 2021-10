Was kosten Schnelltests ab Montag in der Bodenseeregion?

Ab Montag sind Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos. In der Region Bodensee-Oberschwaben werden sie voraussichtlich zwischen 15 und 20 Euro kosten. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Vermutlich werden künftig deutlich weniger Menschen zum Testen kommen, so der Betreiber von drei Testzentren im Kreis Ravensburg, Florian Burk. Es sei aber schwer abzuschätzen wie sich die Lage weiter entwickelt.

"In Hochzeiten hatten wir 7.000 Corona-Tests am Tag. Zuletzt waren es nur noch rund 4.000 Tests pro Woche."

In seinen Testzentren in Bad Waldsee, Ravensburg und Weingarten sollen die Corona-Tests ab Montag 15 Euro kosten. Das sei der niedrigste Preis, den er aktuell anbieten könne. Zudem gebe es Termine nur noch vor Ort. Es sei schlicht zu kompliziert, wenn jemand einen Termin online bezahle und dann nicht auftauche, so Burk.

Das Testzentrum in Ravensburg zieht von der St. Jodok Pfarrkirche in den Schwörsaal. Das habe man mit der Stadt so besprochen. In einer Kirche wolle man für Corona-Tests kein Geld verlangen.

Testzentren arbeiten nicht mehr kostendeckend

Auch Tommy Spörrer, der Betreiber von drei Testzentren im Kreis Konstanz, wird 15 Euro pro Test verlangen. Keines seiner Testzentren in Konstanz und Radolfzell erreiche aktuell eine Kostendeckung. Es könne daher gut sein, dass er eines der Zentren bald schließe.

"Mit Sicherheit kommen ab Montag deutlich weniger Menschen. Wir sind jedoch selbst gespannt auf die Zahlen."

20 Euro pro Corona-Schnelltest will eine Apotheke in einem Konstanzer Einkaufszentrum ab Montag verlangen. Eventuell passe man den Preis aber noch an, so der Filialleiter. Je nachdem, welchen Preis andere verlangen würden. Auch der Apotheker rechnet mit weniger Andrang ab Montag, der Bedarf sei ohnehin schon drastisch gesunken.