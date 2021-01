per Mail teilen

Im Auhafen von Hard in Vorarlberg ist am Wochenende ein Motorboot wegen der hohen Schneelast an Deck gesunken. Wie die Polizei mitteilte, holte die Feuerwehr das Boot mit einem Kran aus dem Wasser. Die Polizei rät Bootsbesitzern, ihre Boote auf Schnee zu überprüfen. Aufgrund des hohen Gewichts des Schnees bestünde sonst die Gefahr, dass sie untergehen.