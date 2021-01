Schneefall in der Region Bodensee-Oberschwaben

Verschneite Landschaften sind in Oberschwaben und im Allgäu im Winter nichts Ungewöhnliches. Am Bodensee bleibt der Schnee meist nicht lange liegen. Wer nicht auf die Straße muss, kann sich an der weißen Pracht erfreuen.