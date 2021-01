Starker Schneefall hat am Donnerstag für zahlreiche Unfälle und liegengebliebene Lastwagen gesorgt, besonders im Allgäu und in Oberschwaben.

Am Donnerstag ereigneten sich durch den anhaltenden Schneefall im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg mehr als 120 Unfälle. Räumfahrzeuge hatten gebietsweise Probleme durchzukommen, so der Polizeisprecher. Eine Entspannung der Situation sei nicht in Sicht, so die Polizei am Donnerstagabend.

Behinderungen auf der A96

Besonders betroffen war laut Polizei die Autobahn 96 zwischen Lindau, Wangen, Leutkirch und Memmingen. Schnee auf den Fahrbahnen, liegengebliebene Lastwagen und Autos sorgten aber auch auf den Bundesstraßen und Nebenstrecken für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Es bildeten sich teils kilometerlange Staus. Voll gesperrt werden musste am Donnerstagmorgen die Landesstraße zwischen Leutkirch und Altann (Kreis Ravensburg). Gesperrt wurde auch die B32 nördlich von Ravensburg zwischen Blitzenreuter Steige und Weiler.

Chaos in Vorarlberg

Auf den Straßen Vorarlbergs führte der heftige Schneefall teils zu chaotischen Zuständen, meldet der ORF. Auf der Arlbergschnellstraße S16 kam es zu stundenlangen Staus. Der Pfändertunnel wurde gesperrt. Im Bregenzerwald wurden viele Straßen gesperrt. Die Orte Lech-Zürs und Warth seien wegen Lawinengefahr derzeit nicht erreichbar. Bei einem Lawinenabgang in den frühen Morgenstunden wurde die Klostertalerstraße in Klösterle teilweise verschüttet. Auch in ein Wohnhaus drang durch ein Fenster eine größere Menge Schnee ein. Die sechs Bewohner blieben unverletzt. ab.