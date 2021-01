Der viele Schnee sorgt in Städten und Gemeinden in der Region weiter für Behinderungen. In Konstanz beispielsweise ist der Winterdienst der Technischen Betriebe im Dauereinsatz. Zehn Räumfahrzeuge und 50 Mitarbeiter seien seit vergangenen Freitag fast ununterbrochen dabei, Straßen, Wege und Plätze zu räumen. Vor allem in den Nebenstraßen sei es aber wegen geparkter Autos und des vielen Schnees oft schwierig für die Räumfahrzeuge, durchzukommen, heißt es seitens der Stadt.