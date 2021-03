Der Wetterbericht hatte es angekündigt - der Dezember beginnt mit Schneefall. Laut Wetterwarte Süd fielen am Dienstagmorgen in Bad Schussenried acht Zentimeter Schnee, in Leutkirch im Allgäu drei Zentimeter und selbst am Bodensee war die Landschaft weiß überzogen.

Winterlandschaft bei Karsee SWR Wolfgang Wanner Überall ist der Schnee liegengeblieben. SWR Wolfgang Wanner Schneelandschaft bei Karsee. SWR Wolfgang Wanner Auch bei Leutkirch-Gebratzhofen sind Felder und Wiesen weiß. SWR Wolfgang Wanner Voller Lastwagenparkplatz am Autohof Aichstetten. SWR Wolfgang Wanner Wer nicht auf die Straße muss bleibt zuhause. SWR Wolfgang Wanner