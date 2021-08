Viel Regen und Nässe bieten Schnecken in diesem Sommer beste Bedingungen. Hobbygärtner sprechen von einer Schneckenplage. Der BUND Radolfzell (Kreis Konstanz) meint, dass das in Zukunft häufiger vorkommen könnte.

Vor allem am Abend fallen die vielfräßigen Schnecken regelrecht über ihre Gemüsepflanzen her, berichtet Hobbygärtnerin Eva Vogel aus Friedrichshafen (Bodenseekreis). Jeden Abend sammelt sie die Schnecken von Hand aus ihren Beeten. Ihr Kartoffelbeet ist trotzdem kahl gefressen. Von den Pflänzchen sind nur noch die Stengel übrig.

"An einem Abend habe ich 150 Schnecken gesammelt!"

Weitere Schneckenjahre sind wahrscheinlich

Auch Thomas Giesinger vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Radolfzell (Kreis Konstanz) beobachtet ein starkes Schneckenjahr. Durch das feuchte Wetter vermehren sich Schnecken in diesem Sommer besonders schnell. Er prognostiziert, dass das nicht die Ausnahme bleiben werde. In den kommenden Jahrzehnten würden solche nassen Jahre häufiger vorkommen, so Giesinger. Eine Folge des Klimawandels sei nicht nur, dass sich das Klima weltweit erwärmt, sondern auch, dass es mehr extreme Wetterereignisse geben wird. Das sei speziell in Baden-Württemberg der Fall. Hobbygärtner müssten sich also auf weitere schneckenstarke Jahre einstellen.

Reportage: Auf Schneckenjagd durch´s Gemüsebeet

SWR-Reporter Martin Hattenberger war mit der Hobbygärtnerin Eva Vogel in Friedrichshafen auf Schneckenjagd.

Tipps: Schnecken bekämpfen mit Gift oder alternativen Methoden

Die Schneckenplage macht sich auch in Gartencentern bemerkbar. Die Nachfrage nach Schneckenbekämpfungsmitteln sei in dieser Saison groß, so Seniorchef Joachim Fleischer des Gartencenters Fleischer in Grünkraut (Kreis Ravensburg). Er empfiehlt unter anderem Schneckenkorn. Doch bei dem Regenwetter sei das Ausstreuen des Gifts in Form von kleinen Körnern wirkungslos. Er empfiehlt deshalb, einen sogenannten Schneckenkornhut im Beet aufzustellen. Darin wird das Schneckenkorn eingefüllt, bleibt vor Regen geschützt und lockt die Nacktschnecken an.

Gartenexperte Joachim Fleischer empfiehlt zur Schneckenbekämpfung einen sogenannten Schneckenkornhut für das Korn. SWR Martin Hattenberger

Darüberhinaus gibt es auch schonendere Methoden, die Schnecken zu bekämpfen. Es können Barrieren um Gemüsebeete herum aufgebaut werden. Zum Beispiel aus rauem Lavagestein, das die Schnecken nicht mögen. Auch speziell geformte Schneckenzäune, die die Kriechtiere nicht überwinden können, sollen helfen. Kupferdraht schrecke Schnecken ebenfalls ab, dieser kann zum Beispiel um ein Hochbeet herum angebracht werden.