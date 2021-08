Am Bodensee ist die erwartete Schnakenplage ausgeblieben. Das sagte der Radolfzeller Biologe und Schnakenexperte Rainer Bretthauer dem SWR.

Grund sei das Wetter gewesen, so Bretthauer. Es habe in den vergangenen Wochen viel geregnet und gestürmt, das hätten viele Schnakenweibchen nicht überlebt. Sie sind es, die im Uferbereich Eier ablegen und so Nachwuchs produzieren. Und sie sind es, die stechen. Die Zahl der Schnaken, die es aktuell gebe, halte sich in Grenzen, so der Experte.

Wasserstand war ideal für Larven

Bretthauer rechnet auch in dem noch verbleibenden Sommer nicht mehr mit einem dramatischen Anstieg der Population. Vor rund fünf Wochen hatte er noch eine Plage prognostiziert, weil Wasserstand und Temperatur des Bodensees ideal für die Entwicklung der Larven waren.