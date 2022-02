54-Jähriger schmuggelt Segelyacht über den Bodensee

So funktioniert die Einfuhr

Bei Bootskäufen am Bodensee gilt: Wenn ein Boot in der Schweiz gekauft und nach Deutschland gebracht wird, muss der Kauf beim Zollamt angemeldet werden. Wurde das Boot in der Schweiz oder in der EU hergestellt, muss der Käufer eine Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 16 Prozent des Kaufpreises zahlen. Wenn das Boot in einem anderen Land hergestellt wurde oder die Herkunft nicht nachgewiesen werden kann, kommen Zollgebühren in Höhe von 1,7 Prozent des Wertes dazu.