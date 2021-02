Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben fällt das närrische Treiben am heutigen "Gumpigen" oder "Schmotzigen Dunschtig" wegen der Corona-Pandemie anders aus als in den vergangenen Jahren. In Konstanz haben die Fastnachtsvereine alle Online-Veranstaltungen auf einer Internetseite gebündelt. Heute stehen zum Beispiel ein virtuelles Fastnachtsspiel und ein digitaler Rundgang durch die Niederburg auf dem Programm. In Stockach wollen die Narren am Mittag trotz Pandemie ihre Stadtrechte einfordern und die niedere Gerichtsbarkeit übernehmen. Ein Video davon wird anschließend ins Internet gestellt. Die "Schwarze Veri Zunft" aus Ravensburg veranstaltet am Abend den Weiberball unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“. Auf Youtube und Facebook kann sich jeder reinklicken.