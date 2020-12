per Mail teilen

Die Renovierung des Ravensburger Polizeireviers ist nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen worden. Das Revier galt bislang als das marodeste Polizeidienstgebäude in Baden-Württemberg.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte dem Ravensburger Revier vor zehn Jahren die zweifelhafte "Auszeichnung" verliehen und ein entsprechendes Schild an der Hauswand anbringen lassen. Dieses wurde am Mittwoch bei der offiziellen Übergabe der neu gestalteten Räumlichkeiten demonstrativ abgeschraubt.

Dieses Schild wurde 2010 von der Polizeigewerkschaft am Haus angebracht. SWR Moritz Kluthe

Neue Gewahrsamszellen und Duschen

Die Sanierung kostete laut dem zuständigen Landesbetrieb rund zwei Millionen Euro. Investiert wurde unter anderem in neue Gewahrsamszellen mit moderner Überwachungs- und Sicherheitstechnik, in Umkleiden und Duschen für die Beschäftigten sowie in die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs. Die Wache wurde komplett umgebaut. Das Revier beherbergt Räume für 150 Polizistinnen und Polizisten.